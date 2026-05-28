"Спартак" и ЦСКА переедут на новые арены в 2028-2029 годах, заявили в КХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
БАРВИХА (Московская область), 28 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Московский хоккейный клубы "Спартак" и ЦСКА переедут на новые арены в 2028-2029 годах, заявил президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.
В четверг было объявлено, что следующий регулярный чемпионат КХЛ продлится с 5 сентября 2026 года по 20 марта 2027 года. Участники вновь проведут по 68 матчей. Плей-офф стартует 23 марта и завершится не позднее 23 мая, даты, на которую запланирована седьмая игра финальной серии.
"Стройка началась и ведется. Приблизительно 2028-2029 год - "Спартак" и ЦСКА. Нижний Новгород (где играет "Торпедо" - прим. ред.) должен быть готов к новому сезону, в июне отправим департамент для принятия решения", — сказал Морозов.
