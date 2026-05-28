"Спартак" и ЦСКА переедут на новые арены в 2028-2029 годах, заявили в КХЛ - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
19:01 28.05.2026
"Спартак" и ЦСКА переедут на новые арены в 2028-2029 годах, заявили в КХЛ

Глава КХЛ Морозов: "Спартак" и ЦСКА переедут на новые арены в 2028-2029 годах

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский хоккейный клуб «Спартак» и ЦСКА переедут на новые арены в 2028–2029 годах.
  • Следующий регулярный чемпионат КХЛ продлится с 5 сентября 2026 года по 20 марта 2027 года, а плей-офф завершится не позднее 23 мая.
БАРВИХА (Московская область), 28 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Московский хоккейный клубы "Спартак" и ЦСКА переедут на новые арены в 2028-2029 годах, заявил президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.
В четверг было объявлено, что следующий регулярный чемпионат КХЛ продлится с 5 сентября 2026 года по 20 марта 2027 года. Участники вновь проведут по 68 матчей. Плей-офф стартует 23 марта и завершится не позднее 23 мая, даты, на которую запланирована седьмая игра финальной серии.
"Стройка началась и ведется. Приблизительно 2028-2029 год - "Спартак" и ЦСКА. Нижний Новгород (где играет "Торпедо" - прим. ред.) должен быть готов к новому сезону, в июне отправим департамент для принятия решения", — сказал Морозов.
ХоккейАлексей Морозов (хоккей)КХЛ 2025-2026ХК Спартак (Москва)ЦСКА
 
