Глава КХЛ о решении IIHF по России: рады, что дело сдвинулось

БАРВИХА (Московская область), 28 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов, комментируя вердикт дисциплинарного комитета Международной федерации хоккея (IIHF) отменить решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям, выразил удовлетворение тем, что "дело сдвинулось с мертвой точки".
В четверг министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. Теперь IIHF должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России на международную арену. Ранее IIHF допустила белорусские юниорские и женские сборные к участию в чемпионатах мира в сезоне-2026/27.
"Только сегодня узнали новость. Рады, что дело сдвинулось с мертвой точки и справедливость восторжествовала. Остается ждать дальнейших новостей. Команды Белоруссии возвращаются, будем надеяться, это коснется и России", - заявил Морозов на пресс-конференции.
"Очень обидно за молодежь, что она не получает того опыта, который получали предшественники. Чемпионаты мира и другие международные турниры являются огромным опытом для карьерного роста", - отметил глава КХЛ.