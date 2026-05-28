КХЛ изменила несколько ключевых правил перед стартом нового сезона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Континентальная хоккейная лига (КХЛ) изменила правила паса рукой и разрешила игрокам застегивать шлем на льду без необходимости отправляться на скамейку запасных.
- Нововведения вступят в силу через неделю после заявления президента лиги Алексея Морозова.
БАРВИХА, 28 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) решением большинства клубов изменила правила паса рукой, а также разрешила игрокам застегивать шлем на льду, не отправляясь на скамейку запасных, заявил президент лиги Алексей Морозов.
"Изменения затрагивают правила паса рукой, задержки игры, чтобы судьи могли смотреть видеозапрос. Нельзя брать шайбу в руку и играть открытой ладошкой, можно будет застегивать шлем, необязательно бежать на скамейку. И из важного, - если было воздействие на вратаря, шайба не будет засчитываться", - сказал Морозов журналистам.
Отмечается, что нововведения вступят в силу через неделю. Из 12 предложений по новым правилам клубы КХЛ большинством поддержали шесть.