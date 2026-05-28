03:37 28.05.2026
Священник рассказал, можно ли перекреститься за пределами храма

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Священник Антоний Борисов рассказал, что молиться и осенять себя крестным знамением можно и нужно вне храма.
  • По его словам, дом может и должен быть освящен молитвой, предполагающей осенение себя крестным знамением.
  • Священник подчеркнул, что проявлять свои религиозные чувства вне церкви следует благоговейно и уместно.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Молиться и осенять себя крестным знамением можно и нужно вне пределов храма, главное, чтобы это было благоговейно и уместно, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, клирик храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов.
"Конечно, осенять себя крестным знамением можно не только в храме. Например, когда идет крестный ход, люди крестятся, находясь вне церкви, или проходя мимо храма многие выражают свое почтение. Соответственно, ваш дом может и должен быть освящен молитвой, предполагающей осенение себя крестным знамением", - рассказал священник.
Борисов подчеркнул, что вне пределов церкви можно и нужно проявлять свои религиозные чувства, но таким образом, "чтобы не превращать это проявление в китч, в провокацию, чтобы это было делом благоговейным и уместным".
"Вера не отменяет разумности и не отменяет хорошего воспитания", - заключил Борисов.
