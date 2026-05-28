Финляндия обыграла Чехию и вышла в полуфинал чемпионата мира

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сборная Финляндии обыграла команду Чехии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.

Встреча прошла в четверг в Цюрихе и завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в пользу финской сборной. У победителей шайбы забросили Сакари Маннинен (8-я минута), Антон Лунделль (15), Конста Хелениус (22) и Ленни Хямеэнахо (56). У чехов отличился Филип Гронек (31).

Финны достигли полуфинальной стадии впервые с 2022 года. На предыдущих трех чемпионатах мира они вылетали в четвертьфинале.