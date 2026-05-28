Рейтинг@Mail.ru
СКА подписал новый контракт с Педаном - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:41 28.05.2026
СКА подписал новый контракт с Педаном

СКА подписал новый контракт с хоккеистом Педаном до 2029 года

© Фото : Соцсети ХК СКАХоккеист ХК СКА Андрей Педан
Хоккеист ХК СКА Андрей Педан - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© Фото : Соцсети ХК СКА
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник Андрей Педан подписал новый трехлетний контракт с петербургским СКА.
  • Договор рассчитан до конца сезона-2028/29.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Защитник Андрей Педан подписал новый трехлетний контракт с петербургским СКА, сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новый договор рассчитан до конца сезона-2028/29.
«
"Ждем много силовых, убойных щелчков от синей и надежной игры от этой машины", - говорится в клубном сообщении.
Педану 32 года, он выступает за СКА с 2022 года. В прошлом сезоне он провел 54 матча в регулярном чемпионате КХЛ и плей-офф, набрал 17 (7+10) очков. Ранее он выступал за казанский "Ак Барс" и московское "Динамо". На его счету 13 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе "Ванкувер Кэнакс".
Драка в матче Локомотив - Авангард / хоккеисты СКА празднуют гол / драка вратарей в матче Авангард - Адмирал - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Скандалы и кражи, допинг и драки вратарей: самый безумный сезон КХЛ
23 мая, 08:00
 
ХоккейАндрей ПеданАк БарсХК Динамо (Москва)КХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Египет
    Россия
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    М. Кесслер
    76
    61
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    А. Корнеева
    76
    64
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Э. Жакмо
    76
    52
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    США
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    Чехия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Норвегия
    Латвия
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Швейцария
    Швеция
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    64
    55
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала