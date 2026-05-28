СКА подписал новый контракт с Педаном

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Защитник Андрей Педан подписал новый трехлетний контракт с петербургским СКА, сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новый договор рассчитан до конца сезона-2028/29.
"Ждем много силовых, убойных щелчков от синей и надежной игры от этой машины", - говорится в клубном сообщении.
Педану 32 года, он выступает за СКА с 2022 года. В прошлом сезоне он провел 54 матча в регулярном чемпионате КХЛ и плей-офф, набрал 17 (7+10) очков. Ранее он выступал за казанский "Ак Барс" и московское "Динамо". На его счету 13 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе "Ванкувер Кэнакс".