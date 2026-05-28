18:51 28.05.2026 (обновлено: 18:52 28.05.2026)
КХЛ отменила Кубок открытия

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Континентальная хоккейная лига приняла решение об отмене проведения Кубка открытия.
  • По словам президента КХЛ Алексея Морозова, Кубок открытия не считается статусным, и его отмена позволит провести больше игр в разных городах в субботу.
БАРВИХА (Московская область), 28 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение об отмене проведения Кубка открытия, заявил президент лиги Алексей Морозов.
Кубок открытия КХЛ традиционно разыгрывался в первом матче регулярного чемпионата между обладателем и финалистом Кубка Гагарина предшествующего сезона.
"Статусным, как показала практика, его не считают. Все готовятся к сезону и Кубку Гагарина. Иногда клубы подходят не в оптимальной форме. Не всегда победитель заслуженно побеждает. Плюс люди хотят видеть большой хоккей в разных городах. Лучше сыграем в субботу несколько игр, чтобы порадовать как можно больше людей. Приз пока останется в офисе КХЛ. Потом будет представлен в музее", - сказал Морозов журналистам.
Последние два сезона Кубок открытия завоевывал ярославский "Локомотив".
ХоккейАлексей Морозов (хоккей)Локомотив (Ярославль)КХЛ 2025-2026
 
