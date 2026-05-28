"Каролина" обыграла "Монреаль" в четвертом матче полуфинала плей-офф НХЛ

- "Каролина Харрикейнз" обыграла "Монреаль Канадиенс" в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ со счетом 4:0.
- Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу "Каролины".
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. "Каролина Харрикейнз" обыграла "Монреаль Канадиенс" в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Монреале завершилась победой гостей со счетом 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) . Голы забили Себастьян Ахо (15-я минута), Джордан Стаал (17), Логан Стэнковен (18) и Андрей Свечников (59). Голкипер Фредерик Андерсон отразил 18 бросков и сохранил ворота в неприкосновенности.
28 мая 2026
Завершен
14:59 • Себастьян Ахо
16:07 • Джордан Стаал
17:46 • Логан Станковен
(Jackson Blake, Шейн Гостисбеер)
58:06 • Андрей Свечников
На счету Свечникова 6 (3 гола + 3 передачи) очков в 12 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Кроме него, за "Каролину" сыграл защитник Александр Никишин. В составе "Монреаля" участие в матче принял российский нападающий Иван Демидов, не отметившийся результативными действиями.
Счет в серии до четырех побед - 3:1 в пользу "Каролины". Следующая игра пройдет в Роли в ночь на субботу по московскому времени.