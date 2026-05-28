"Каролина" обыграла "Монреаль" в четвертом матче полуфинала плей-офф НХЛ - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
17.03.2022
08:53 28.05.2026
"Каролина" обыграла "Монреаль" в четвертом матче полуфинала плей-офф НХЛ

Гол Свечникова помог "Каролине" обыграть "Монреаль" в матче плей-офф НХЛ

© Фото : x.com/canesХоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников
28.05.2026
© Фото : x.com/canes
Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Каролина Харрикейнз" обыграла "Монреаль Канадиенс" в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ со счетом 4:0.
  • Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу "Каролины".
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. "Каролина Харрикейнз" обыграла "Монреаль Канадиенс" в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Монреале завершилась победой гостей со счетом 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) . Голы забили Себастьян Ахо (15-я минута), Джордан Стаал (17), Логан Стэнковен (18) и Андрей Свечников (59). Голкипер Фредерик Андерсон отразил 18 бросков и сохранил ворота в неприкосновенности.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
28 мая 2026 • начало в 03:00
Завершен
Монреаль
0 : 4
Каролина
14:59 • Себастьян Ахо
(Николай Элерс, Шейн Гостисбеер)
16:07 • Джордан Стаал
(К'Андре Миллер, Николай Элерс)
17:46 • Логан Станковен
(Jackson Blake, Шейн Гостисбеер)
58:06 • Андрей Свечников
(Ялен Четфилд)
Календарь Турнирная таблица История встреч
На счету Свечникова 6 (3 гола + 3 передачи) очков в 12 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Кроме него, за "Каролину" сыграл защитник Александр Никишин. В составе "Монреаля" участие в матче принял российский нападающий Иван Демидов, не отметившийся результативными действиями.
Счет в серии до четырех побед - 3:1 в пользу "Каролины". Следующая игра пройдет в Роли в ночь на субботу по московскому времени.
