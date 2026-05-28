Экипажу "КАМАЗ-мастер" пришлось чинить грузовик посреди китайской пустыни

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Экипажу "КАМАЗ-мастер" под управлением Алмаза Ахмедова пришлось чинить грузовик прямо в пустыне во время 9-го этапа ралли "Такла-Макан", что вызывало серьезное беспокойство у руководства команды, заявил руководитель "КАМАЗ-мастер" Эдуард Николаев.
Пилот "КАМАЗ-мастер" Богдан Каримов после девяти спецучастков возглавляет генеральную классификацию ралли "Такла-макан" со временем 36 часов 29 минут и 28 секунд. Вторым идет его партнер по "КАМАЗ-мастер" Ахмедов (отставание – 1 час 39 минут 2 секунды), замыкает первую тройку пилот "URAL-motorsport" Юрий Найман (+76:53.07).
"Да, Алмаз потерял порядка трех часов, но смог починиться и доехать до бивуака, - приводит слова Николаева пресс-служба команды. - Мы волновались за экипаж, потому что он остановился в сложной многокилометровой дюнной зоне - туда очень непросто было бы добраться не на спортивной технике".
"К сожалению, километров за 45 до финиша экипаж столкнулся с техническими проблемами. Разбираемся, что случилось. Есть предположение, что сказались высокие температуры – сбой идет по блоку управления двигателем. В этом году, выполняя регламент международной федерации, выхлопную систему установили вверх, и она, похоже, усугубила ситуацию. Мы не до конца испытали такую конфигурацию, а на гонке в Китае из-за сильной жары эта система не успевает до конца продуваться", - рассказал Николаев.