"КАМАЗ-мастер" лидирует в общем зачете ралли "Такла-Макан"

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Пилот российской команды "КАМАЗ-мастер" Богдан Каримов лидирует в генеральной классификации международного ралли "Такла-Макан" - 2026 после девяти спецучастков.
После девяти спецучастков Каримов возглавляет генеральную классификацию со временем 36 часов 29 минут и 28 секунд. Вторым идет его партнер по "КАМАЗ-мастер" Алмаз Ахмедов (отставание – 1 час 39 минут 2 секунды), замыкает первую тройку пилот "URAL-motorsport" Юрий Найман (+76:53.07).
