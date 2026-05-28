"КАМАЗ-мастер" лидирует в общем зачете ралли "Такла-Макан"
11:07 28.05.2026
"КАМАЗ-мастер" лидирует в общем зачете ралли "Такла-Макан"

Пилот "КАМАЗ-мастер" Каримов лидирует в общем зачете ралли "Такла-Макан"

© Фото : пресс-служба "КАМАЗ-мастер"/Anton ElikovЭкипаж "КАМАЗ-мастер" под управлением Богдана Каримова
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Пилот российской команды "КАМАЗ-мастер" Богдан Каримов лидирует в генеральной классификации международного ралли "Такла-Макан" - 2026 после девяти спецучастков.
После девяти спецучастков Каримов возглавляет генеральную классификацию со временем 36 часов 29 минут и 28 секунд. Вторым идет его партнер по "КАМАЗ-мастер" Алмаз Ахмедов (отставание – 1 час 39 минут 2 секунды), замыкает первую тройку пилот "URAL-motorsport" Юрий Найман (+76:53.07).
Ралли, получившее прозвище "Дакар Востока", проходит с 16 мая по 1 июня. Гонщики стартовали в Урумчи (Китай) и финишируют в Аксу (Китай). В четверг у команд день отдыха на бивуаке в Майгайти.
