Российский борец Исаев дисквалифицирован за ненормативную лексику

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Борец греко-римского стиля Турпал-Али Исаев дисквалифицирован с чемпионата России, на котором завоевал серебряную медаль, за использование ненормативной лексики, сообщается в Telegram-канале руководителя пресс-службы Федерации спортивной борьбы России Тиграна Аваняна.
В четверг Исаев дошел до финала весовой категории до 72 кг, где проиграл Рабилу Аскерову и занял второе место.
Позднее было принято решение о дисквалификации Исаева. Серебряная медаль была передана Гарику Гюлумяну, а бронзовая - Гаджимурату Байтуллаеву.
Чемпионат России по греко-римской борьбе, который проходит в Суздале, завершится в четверг, 28 мая.