Рейтинг@Mail.ru
Раскрыты регионы, где россияне лучше всего платят по ипотеке - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:53 28.05.2026
Раскрыты регионы, где россияне лучше всего платят по ипотеке

РИА Новости: в НАО зафиксировали самую низкую долю просрочки по ипотеке

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Бурятия — регионы с самой низкой долей просроченной задолженности по ипотеке (0,3%, 0,45% и 0,46% соответственно).
  • В топ-3 регионов с самой большой долей досрочных погашений ипотеки вошли Чукотка, Магадан и Самарская область.
  • Ингушетия, Дагестан и Тыва — регионы, где по итогам первого квартала жители хуже других платили по ипотеке (доля просроченной задолженности более 10%, 4,6% и 4,5% соответственно).
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Бурятия стали регионами, где по итогам первого квартала зафиксирована самая низкая доля просроченной задолженности по ипотеке, выяснило РИА Новости на базе данных ЦБ РФ.
Так, в Ненецком автономном округе этот показатель составил 0,3%, в Архангельской области и Бурятии 0,45% и 0,46% соответственно.
При этом в топ-3 регионов с самой большой долей по досрочным погашениям ипотеки по итогам первого квартала вошли Чукотка (2,18%), Магадан (2,08%) и Самарская область (2,05%).
А жители Ингушетии, Дагестана и Тывы по итогам первого квартала этого года хуже других регионов платили по ипотеке. Так, доля просроченной задолженности в Ингушетии по итогам января-марта превысила 10%. На втором и третьем месте по этому показателю следуют Дагестан и Тыва с 4,6% и 4,5% соответственно.
В пятерку недисциплинированных плательщиков по ипотеке также вошли Северная Осетия и Чечня, где доля просроченной задолженности составила почти 4%.
Калькулятор - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Глава АКРА рассказал, когда ипотека в России станет доступнее
Вчера, 07:19
 
ЭкономикаНенецкий автономный округАрхангельская областьРеспублика БурятияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала