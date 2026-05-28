Раскрыты регионы, где россияне лучше всего платят по ипотеке

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Бурятия стали регионами, где по итогам первого квартала зафиксирована самая низкая доля просроченной задолженности по ипотеке, выяснило РИА Новости на базе данных ЦБ РФ.
Так, в Ненецком автономном округе этот показатель составил 0,3%, в Архангельской области и Бурятии 0,45% и 0,46% соответственно.
При этом в топ-3 регионов с самой большой долей по досрочным погашениям ипотеки по итогам первого квартала вошли Чукотка (2,18%), Магадан (2,08%) и Самарская область (2,05%).
А жители Ингушетии, Дагестана и Тывы по итогам первого квартала этого года хуже других регионов платили по ипотеке. Так, доля просроченной задолженности в Ингушетии по итогам января-марта превысила 10%. На втором и третьем месте по этому показателю следуют Дагестан и Тыва с 4,6% и 4,5% соответственно.
В пятерку недисциплинированных плательщиков по ипотеке также вошли Северная Осетия и Чечня, где доля просроченной задолженности составила почти 4%.