Рейтинг@Mail.ru
Путин: Евразийская интеграция приносит выгоду каждому из участников ЕАЭС - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 28.05.2026
Путин: Евразийская интеграция приносит выгоду каждому из участников ЕАЭС

Путин: Евразийская интеграция приносит выгоду каждому участнику ЕАЭС

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому из участников ЕАЭС.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому из участников ЕАЭС, заявил президент России Владимир Путин.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. В четверг российский лидер провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров с Токаевым и завершения программы госвизита Путин приехал на Евразийский экономический форум.
"Важно, что форум позволяет представителям государственной власти, бизнеса, общественности сообща вырабатывать новые магистральные инициативы по развитию и углублению интеграции. Интеграции, которая приносит реальную выгоду каждому из государств-участников Евразийского (экономического- ред.) союза", - сказал Путин, выступая на форуме.
Евразийский экономический форум - ежегодное деловое мероприятие в рамках Евразийского экономического союза. В форуме принимают участие главы государств-членов ЕАЭС, представители органов государственной власти, научных и академических кругов, делового сообщества государств-членов объединения и третьих стран, а также международных организаций, заинтересованных в развитии сотрудничества в рамках союза.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Путин заявил о соперничестве за лидерство в области ИИ
Вчера, 18:52
 
КазахстанРоссияВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала