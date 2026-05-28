Путин: Евразийская интеграция приносит выгоду каждому из участников ЕАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому из участников ЕАЭС.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому из участников ЕАЭС, заявил президент России Владимир Путин.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. В четверг российский лидер провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров с Токаевым и завершения программы госвизита Путин приехал на Евразийский экономический форум.
"Важно, что форум позволяет представителям государственной власти, бизнеса, общественности сообща вырабатывать новые магистральные инициативы по развитию и углублению интеграции. Интеграции, которая приносит реальную выгоду каждому из государств-участников Евразийского (экономического- ред.) союза", - сказал Путин, выступая на форуме.
Евразийский экономический форум - ежегодное деловое мероприятие в рамках Евразийского экономического союза. В форуме принимают участие главы государств-членов ЕАЭС, представители органов государственной власти, научных и академических кругов, делового сообщества государств-членов объединения и третьих стран, а также международных организаций, заинтересованных в развитии сотрудничества в рамках союза.