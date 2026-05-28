10:01 28.05.2026 (обновлено: 10:10 28.05.2026)
Дисциплинарный совет IIHF отменил решение о недопуске России в новом сезоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27.
  • IIHF должна собрать руководящий орган и принять новое решение относительно допуска российских сборных.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.
"В решении указано, что представленные IIHF аргументы и отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Напомню, на последней конференции Федерации хоккея России мы договорились начать подготовку к судебному разбирательству с IIHF. По регламенту, первым шагом стало обращение в дисциплинарный комитет. Теперь IIHF должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России", - сообщил министр.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
