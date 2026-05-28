17:10 28.05.2026
В Госдуме оценили идею снизить возраст трудоустройства детей до 12 лет

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что предложение о снижении возраста трудоустройства подростков до 12 лет требует серьезного и всестороннего обсуждения.
  • Нилов подчеркнул необходимость участия в обсуждении представителей различных органов и общественных институтов для комплексного анализа возможных последствий.
  • Депутат отметил, что действующее трудовое законодательство уже предусматривает возможность работы до 14 лет в отдельных случаях, но с согласия органов опеки и родителей.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Снижение возраста трудоустройства подростков до 12 лет требует предварительного серьезного всестороннего обсуждения, но нельзя допустить вреда здоровью ребенка и злоупотреблений, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Ранее детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская предложила снизить возраст, с которого дети могут начать подрабатывать, до 12 лет, поскольку у большинства подростков именно с этого возраста появляется желание работать летом.
"Считаю, что вопрос этот требует предварительного, тщательного, серьезного и всестороннего обсуждения, причем обсуждать его нужно, если мы говорим про корректировку трудового законодательства. Если мы говорим про корректировку, то обязательно это надо обсудить на трехсторонней комиссии с участием профсоюзов, работодателей и правительственной стороны. Причем правительственную сторону нужно представить более широко", - сказал Нилов.
Он отметил, что также необходимо проанализировать: не хватает ли существующих возможностей, которые предусмотрены действующим законодательством для того, чтобы ребенок работал и в 12 лет.
В случае всестороннего обсуждения, по словам главы комитета, должны быть представлены и органы образования, и соцзащиты, и органы опеки, а также представители системы здравоохранения для полноценного комплексного анализа.
"Здесь нельзя допустить ни в коем случае причинение вреда здоровью, ни в коем случае нельзя допустить злоупотреблений, нельзя допустить неправильного толкования", - уточнил Нилов.
Он считает, что также необходимо привлечь родительское сообщество, представителей депутатского корпуса для обеспечения парламентского контроля и общественные палаты - для общественного, а также Совет при президенте РФ по правам человека.
"Мне кажется, что это позитивно, когда молодой человек желает честно зарабатывать деньги своим трудом в свободное от учебы время: это и полезно. Но должны быть очень такие серьезные ограничения, чтобы не навредить, чтобы не подорвать здоровье, чтобы каким-либо образом не создать условия для злоупотребления, в том числе в вопросе получения этих денег и их дальнейших трат. Поэтому тема интересная, заслуживает очень серьезного экспертного обсуждения", - добавил парламентарий.
Нилов напомнил, что сейчас трудовое законодательство содержит нормы, которые позволяют работать в отдельных случаях и до 14-летнего возраст: с согласия органов опеки, родителей и без ущерба. Он пояснил, что чаще всего речь может идти про участие в творческих мероприятиях, съемках фильмов или же рекламы, а средства получают родители несовершеннолетнего.
"С 14-летнего до 16-летнего возраста можно трудиться, опять же, без ущерба здоровью и учебе, с согласия родителей, законных представителей, но с соблюдением всех ограничений. В том числе и в каникулярное время, в том числе и в выходные, и праздничные, и нерабочие дни каникулярного времени. И там уже тогда деньгами распоряжается сам подросток. До 18-летнего возраста тоже действуют ограничения, связанные с защитой здоровья несовершеннолетнего", - подытожил депутат.
ОбществоРоссияЯрослав НиловОльга ЯрославскаяГосдума РФ
 
 
