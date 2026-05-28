В Госдуме оценили идею снизить возраст трудоустройства детей до 12 лет

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Снижение возраста трудоустройства подростков до 12 лет требует предварительного серьезного всестороннего обсуждения, но нельзя допустить вреда здоровью ребенка и злоупотреблений, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская предложила снизить возраст, с которого дети могут начать подрабатывать, до 12 лет, поскольку у большинства подростков именно с этого возраста появляется желание работать летом.

"Считаю, что вопрос этот требует предварительного, тщательного, серьезного и всестороннего обсуждения, причем обсуждать его нужно, если мы говорим про корректировку трудового законодательства. Если мы говорим про корректировку, то обязательно это надо обсудить на трехсторонней комиссии с участием профсоюзов, работодателей и правительственной стороны. Причем правительственную сторону нужно представить более широко", - сказал Нилов

Он отметил, что также необходимо проанализировать: не хватает ли существующих возможностей, которые предусмотрены действующим законодательством для того, чтобы ребенок работал и в 12 лет.

В случае всестороннего обсуждения, по словам главы комитета, должны быть представлены и органы образования, и соцзащиты, и органы опеки, а также представители системы здравоохранения для полноценного комплексного анализа.

"Здесь нельзя допустить ни в коем случае причинение вреда здоровью, ни в коем случае нельзя допустить злоупотреблений, нельзя допустить неправильного толкования", - уточнил Нилов.

Он считает, что также необходимо привлечь родительское сообщество, представителей депутатского корпуса для обеспечения парламентского контроля и общественные палаты - для общественного, а также Совет при президенте РФ по правам человека.

"Мне кажется, что это позитивно, когда молодой человек желает честно зарабатывать деньги своим трудом в свободное от учебы время: это и полезно. Но должны быть очень такие серьезные ограничения, чтобы не навредить, чтобы не подорвать здоровье, чтобы каким-либо образом не создать условия для злоупотребления, в том числе в вопросе получения этих денег и их дальнейших трат. Поэтому тема интересная, заслуживает очень серьезного экспертного обсуждения", - добавил парламентарий.

Нилов напомнил, что сейчас трудовое законодательство содержит нормы, которые позволяют работать в отдельных случаях и до 14-летнего возраст: с согласия органов опеки, родителей и без ущерба. Он пояснил, что чаще всего речь может идти про участие в творческих мероприятиях, съемках фильмов или же рекламы, а средства получают родители несовершеннолетнего.