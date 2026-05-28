В Госдуме предложили дать пенсионные льготы водителям пригородных маршрутов

Предлагается снизить минимальную продолжительность специального стажа работы водителем общественного транспорта на три года при сохранении возрастных условий назначения пенсии: мужчины должны уходить на пенсию с 55 лет, женщины — с 50 лет при наличии специального стажа 17 и 12 лет соответственно и общего страхового стажа 25 и 20 лет.

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил установить единые правила досрочного назначения страховой пенсии по старости водителям троллейбусов, трамваев, автобусов городских, межмуниципальных и пригородных маршрутов.

Поправки в закон "О страховых пенсиях" будут внесены на рассмотрение Госдумы в четверг. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Проект федерального закона подготовлен во исполнение поручения президента Российской Федерации Пр-21, пункт 6 (в), предусматривающего представление предложений по повышению транспортной доступности социальных объектов, расположенных в населенных пунктах", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что принятие законопроекта " Справедливой России " устранит искусственное ограничение для предоставления пенсионных льгот и сделает более привлекательной работу водителя пригородных маршрутов.

Он напомнил, что по закону "О страховых пенсиях" досрочную страховую пенсию по старости могут получить водители автобусов, троллейбусов, трамваев, занятые на "регулярных городских пассажирских маршрутах".

"Водители межмуниципальных и пригородных направлений такой льготы не имеют. По нашему мнению, это в корне неправильно! Водители пригородных маршрутов работают в не менее сложных условиях, а в зимние месяцы им бывает еще тяжелее", - добавил парламентарий.

По словам Миронова, вместе с этим предлагается снизить минимальную продолжительность специального стажа работы водителем общественного транспорта на три года при сохранении возрастных условий назначения пенсии.