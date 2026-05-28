В Госдуме предупредили о вредоносных файлах под видом "ответов на ЕГЭ" - РИА Новости, 28.05.2026
03:18 28.05.2026 (обновлено: 10:06 28.05.2026)
В Госдуме предупредили о вредоносных файлах под видом "ответов на ЕГЭ"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники под видом готовых ответов на ЕГЭ и ОГЭ распространяют вредоносные программы, получая доступ к банковским приложениям и персональным данным.
  • Злоумышленники создают сайты, Telegram-каналы или группы в социальных сетях, где предлагают скачать файлы с заданиями и решениями, внутри которых находится вредоносное ПО.
  • Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин подчеркнул, что никаких «официальных ответов ЕГЭ и ОГЭ» в открытом доступе до начала экзаменов не существует, и призвал проводить разъяснительную работу с подростками о правилах цифровой безопасности.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мошенники под видом готовых ответов на ЕГЭ и ОГЭ распространяют вредоносные программы, с помощью которых получают доступ к банковским приложениям и персональным данным, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.
"Мошенники продолжают активно использовать тему экзаменов для распространения вредоносного программного обеспечения. В преддверии ЕГЭ и ОГЭ традиционно возрастает количество предложений о "готовых ответах", "сливах заданий" и "гарантированной помощи" на экзаменах", - сказал Немкин.
Он отметил, что сейчас злоумышленники все чаще используют подобные схемы не только для выманивания денег, но и для заражения устройств пользователей вредоносными программами.
"Как правило, аферисты создают сайты, Telegram-каналы или группы в социальных сетях, где обещают предоставить "настоящие ответы" или архивы с экзаменационными материалами. После оплаты или перехода по ссылке пользователю предлагают скачать файл, который якобы содержит задания и решения", - рассказал депутат.
На практике, по словам Немкина, внутри оказывается вредоносное ПО, способное получить доступ к банковским приложениям, аккаунтам в соцсетях, персональным данным и другой конфиденциальной информации.
"Обещание "легкого способа" успешно сдать экзамен снижает критическое восприятие информации, а желание быстро получить ответы заставляет пользователей игнорировать базовые правила цифровой безопасности", - объяснил он.
Парламентарий подчеркнул, что в результате человек рискует не только потерять деньги, но и передать злоумышленникам полный доступ к своему устройству.
Немкин подчеркнул, что никаких "официальных ответов ЕГЭ и ОГЭ" в открытом доступе до начала экзаменов не существует, и все подобные предложения являются либо мошенничеством, либо попыткой распространения вредоносного ПО, а любые файлы, загруженные из непроверенных источников, особенно архивы, приложения или документы с макросами, представляют потенциальную угрозу для устройства и персональных данных.
"В период экзаменационной кампании особенно важно проводить разъяснительную работу с подростками и напоминать им о правилах цифровой гигиены. Необходимо избегать скачивания файлов из сомнительных источников, не переходить по подозрительным ссылкам и использовать антивирусное программное обеспечение", - добавил он.
Член думского комитета посоветовал родителям также обращать внимание на подобные схемы и объяснять детям, что попытка воспользоваться "сливами ответов" может обернуться не помощью на экзамене, а серьезными - в том числе финансовыми - потерями.
