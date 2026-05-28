На гимнастике впервые за пять лет прозвучал гимн России

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российский гимн впервые за пять лет прозвучал на международном турнире по художественной гимнастике.

Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая, российские спортсмены участвуют с флагом и гимном. Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) 17 мая приняла решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).