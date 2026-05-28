На гимнастике впервые за пять лет прозвучал гимн России

22:32 28.05.2026 (обновлено: 00:32 29.05.2026)
На международном турнире по гимнастике впервые за пять лет прозвучал гимн России

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российский гимн впервые за пять лет прозвучал на международном турнире по художественной гимнастике.
В четверг россиянка Яна Заикина с результатом 26,000 балла стала победительницей в упражнении с лентой среди юниоров на чемпионате Европы, который проходит в болгарской Варне. Второе место заняла украинка София Краинская (25,750), третьей стала немка Мелисса Диет (25,300).
Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая, российские спортсмены участвуют с флагом и гимном. Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) 17 мая приняла решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).
