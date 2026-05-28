Гауфф вышла в третий раунд "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Четвертая ракетка мира американка Кори Гауфф вышла в третий раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Во встрече второго круга Гауфф (4-й номер посева) одержала победу над египтянкой Маяр Шериф, занимающей 129-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, со счетом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 50 минут.
В третьем раунде "Ролан Гаррос" Гауфф встретится с победительницей встречи между британкой Кэти Бултер и представляющей Австрию Анастасией Потаповой (28).
Результаты других матчей игрового дня:
- Мэдисон Киз (США, 19) - Антония Рузич (Хорватия) - 6:4, 6:4;
- Энн Ли (США, 30) - Диан Парри (Франция) - 3:6, 4:6.