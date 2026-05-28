Гауфф вышла в третий раунд "Ролан Гаррос"
Теннис
 
20:45 28.05.2026 (обновлено: 21:07 28.05.2026)
Гауфф вышла в третий раунд "Ролан Гаррос"

Гауфф обыграла Шериф и вышла в третий раунд "Ролан Гаррос"

Американская теннисистка Кори (Коко) Гауфф
Американская теннисистка Кори (Коко) Гауфф. Архивное фото
© Фото : Пресс-служба WTA
Американская теннисистка Кори (Коко) Гауфф. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кори Гауфф (США) вышла в третий раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, победив египтянку Маяр Шериф со счетом 6:3, 6:2.
  • В третьем раунде «Ролан Гаррос» Гауфф встретится с победительницей встречи между Кэти Бултер (Великобритания) и Анастасией Потаповой (Австрия).
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Четвертая ракетка мира американка Кори Гауфф вышла в третий раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Во встрече второго круга Гауфф (4-й номер посева) одержала победу над египтянкой Маяр Шериф, занимающей 129-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, со счетом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 50 минут.
В третьем раунде "Ролан Гаррос" Гауфф встретится с победительницей встречи между британкой Кэти Бултер и представляющей Австрию Анастасией Потаповой (28).

Результаты других матчей игрового дня:

