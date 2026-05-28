США, Мексика и Канада согласовали меры по риску распространения Эболы на ЧМ - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
19:42 28.05.2026
США, Мексика и Канада согласовали меры по риску распространения Эболы на ЧМ

США, Мексика и Канада согласовали меры для прибывающих из зон риска Эболы на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США, Мексика и Канада объявили о согласованных санитарно-эпидемиологических мерах в отношении людей, прибывающих из подверженных риску Эболы регионов Африки.
  • Меры призваны обезопасить граждан трех стран и гостей чемпионата мира по футболу, не нарушая трансграничное движение людей и товаров.
  • Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля на территории США, Канады и Мексики.
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты, Мексика и Канада в преддверии чемпионата мира по футболу объявили о согласованных мерах в отношении людей, прибывающих из подверженных риску Эболы регионов Африки, следует из совместного заявления.
"Соединенные Штаты, Мексика и Канада объявили о согласованных санитарно-эпидемиологических мерах в отношении лиц, прибывающих из регионов Африки, наиболее подверженных риску заражения вирусом Эбола", - говорится в совместном заявлении.
Как утверждают власти, координация мер должна обезопасить граждан трех стран, а также миллионов гостей, болельщиков, спортсменов и туристов, ожидаемых во время чемпионата, не нарушая при этом трансграничное движение людей и товаров.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По последним данным, в ДРК с подозрением на Эболу скончался 221 человек. Прежняя вспышка лихорадки в Демократической Республике Конго завершилась в октябре 2025 года.
ФутболКонгоВОЗМексикаКанадаАфрикаЧМ по футболу 2026
 
