США, Мексика и Канада согласовали меры по риску распространения Эболы на ЧМ

ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты, Мексика и Канада в преддверии чемпионата мира по футболу объявили о согласованных мерах в отношении людей, прибывающих из подверженных риску Эболы регионов Африки, следует из совместного заявления.

Как утверждают власти, координация мер должна обезопасить граждан трех стран, а также миллионов гостей, болельщиков, спортсменов и туристов, ожидаемых во время чемпионата, не нарушая при этом трансграничное движение людей и товаров.