США, Мексика и Канада согласовали меры по риску распространения Эболы на ЧМ

ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты, Мексика и Канада в преддверии чемпионата мира по футболу объявили о согласованных мерах в отношении людей, прибывающих из подверженных риску Эболы регионов Африки, следует из совместного заявления.
Как утверждают власти, координация мер должна обезопасить граждан трех стран, а также миллионов гостей, болельщиков, спортсменов и туристов, ожидаемых во время чемпионата, не нарушая при этом трансграничное движение людей и товаров.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По последним данным, в ДРК с подозрением на Эболу скончался 221 человек. Прежняя вспышка лихорадки в Демократической Республике Конго завершилась в октябре 2025 года.