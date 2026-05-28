Сборным России и Египта разрешили по 11 замен в товарищеском матче

КАИР, 28 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Количество разрешенных замен в товарищеском матче между сборными России и Египта было увеличено до 11, сообщили РИА Новости в пресс-службе национальной команды.

Товарищеский матч между сборными России Египта пройдет 28 мая в Каире . Начало - в 21:00 мск. К моменту начала матча температура в Каире составит +28 градусов по Цельсию.

"По инициативе принимающей стороны количество замен в матче было увеличено до 11", - сообщили в пресс-службе сборной России.