Сборным России и Египта разрешили по 11 замен в товарищеском матче
18:36 28.05.2026
Сборным России и Египта разрешили по 11 замен в товарищеском матче

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Товарищеский матч между сборными России и Египта пройдет 28 мая в Каире.
  • По инициативе принимающей стороны количество замен в матче было увеличено до 11.
КАИР, 28 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Количество разрешенных замен в товарищеском матче между сборными России и Египта было увеличено до 11, сообщили РИА Новости в пресс-службе национальной команды.
Товарищеский матч между сборными России и Египта пройдет 28 мая в Каире. Начало - в 21:00 мск. К моменту начала матча температура в Каире составит +28 градусов по Цельсию.
"По инициативе принимающей стороны количество замен в матче было увеличено до 11", - сообщили в пресс-службе сборной России.
В марте товарищеские матчи сборной России в соответствии с изменениями в правилах прошли с увеличенным до восьми разрешенным количеством замен в составе каждой из команд. Россияне обыграли сборную Никарагуа (3:1) и сыграли вничью с командой Мали (0:0).
Карпин назвал сборную Египта сильнейшим соперником за последние годы
