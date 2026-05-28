LFP решила оставить нулевую ничью в сорванном фанатами матче Лиги 1

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Дисциплинарная комиссия Французской профессиональной футбольной лиги (LFP) приняла решение утвердить окончательный счет 0:0 в матче заключительного тура чемпионата Франции между "Нантом" и "Тулузой" и наказать хозяев матчем без зрителей, сообщается на сайте Лиги 1.
Встреча проходила 17 мая в Нанте и была прервана из-за поведения болельщиков хозяев. На 22-й минуте при счете 0:0 в штрафную площадь "Нанта" полетели дымовые шашки, вслед за этим на поле массово выбежали болельщики с трибун. Судьи увели команды в подтрибунное помещение, после чего фанаты вернулись на трибуны, но закидали посторонними предметами выстроившихся перед ними полицейских с щитами. Лига 1 приняла решение не возобновлять матч.
"После изучения отчета о расследовании комиссия принимает решение утвердить счет, зафиксированный на поле на момент окончательной остановки встречи", - говорится в сообщении.
Кроме того, "Нант" будет наказан одним домашним матчем без зрителей и еще двумя матчами с закрытием фанатской трибуны на стадионе в Нанте.
"Нант" по итогам сезона-2025/26 занял 17-е место в высшем дивизионе чемпионата Франции и вылетел в Лигу 2.