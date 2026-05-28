Рейтинг@Mail.ru
LFP решила оставить нулевую ничью в сорванном фанатами матче Лиги 1 - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:47 28.05.2026 (обновлено: 07:27 28.05.2026)
LFP решила оставить нулевую ничью в сорванном фанатами матче Лиги 1

LFP решила оставить нулевую ничью в сорванном фанатами матче "Нант" - "Тулуза"

ФК Нант (эмблема)
ФК Нант (эмблема) - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дисциплинарная комиссия Французской профессиональной футбольной лиги утвердила окончательный счет 0:0 в матче между «Нантом» и «Тулузой».
  • Встреча была прервана из-за поведения болельщиков «Нанта».
  • «Нант» наказан одним домашним матчем без зрителей и еще двумя матчами с закрытием фанатской трибуны.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Дисциплинарная комиссия Французской профессиональной футбольной лиги (LFP) приняла решение утвердить окончательный счет 0:0 в матче заключительного тура чемпионата Франции между "Нантом" и "Тулузой" и наказать хозяев матчем без зрителей, сообщается на сайте Лиги 1.
Встреча проходила 17 мая в Нанте и была прервана из-за поведения болельщиков хозяев. На 22-й минуте при счете 0:0 в штрафную площадь "Нанта" полетели дымовые шашки, вслед за этим на поле массово выбежали болельщики с трибун. Судьи увели команды в подтрибунное помещение, после чего фанаты вернулись на трибуны, но закидали посторонними предметами выстроившихся перед ними полицейских с щитами. Лига 1 приняла решение не возобновлять матч.
"После изучения отчета о расследовании комиссия принимает решение утвердить счет, зафиксированный на поле на момент окончательной остановки встречи", - говорится в сообщении.
Кроме того, "Нант" будет наказан одним домашним матчем без зрителей и еще двумя матчами с закрытием фанатской трибуны на стадионе в Нанте.
"Нант" по итогам сезона-2025/26 занял 17-е место в высшем дивизионе чемпионата Франции и вылетел в Лигу 2.
Эпизод финала Лиги конференций УЕФА - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
"Кристал Пэлас" стал победителем Лиги конференций
00:00
 
ФутболСпортНантТулузаЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)LFPВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    М. Трунгеллити
    7567
    6716
  • Теннис
    Завершен
    К. У. Карабелли
    А. Рублев
    1636
    6167
  • Теннис
    Завершен
    Ю. Стародубцева
    Е. Рыбакина
    367
    616
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Рибера
    366
    611
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Райо Вальекано
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала