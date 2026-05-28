"Русофобии стало меньше": Журова оценила решение IIHF по допуску России

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, комментируя решение дисциплинарного совета Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировать решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27, заявила РИА Новости, что в случае позитивного исхода можно надеяться на то, что и Международной федерации футбола (ФИФА) будет проще принимать соответствующее решение, потому что будет необходимая аргументация.
В четверг министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. После данного решения IIHF должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России на международную арену.
"Это шанс. Я думаю, что они действительно сейчас могут пересмотреть решение, и не нужно будет для этого идти в суд. Я позитивно настраиваюсь, потому что много работы было проведено и федераций в том числе. Надеюсь, что эти русофобские настроения чуть снизились уже, но и аргументов у них стало меньше. Тем более, когда есть рекомендации МОК. Я думаю, что если хоккей примет положительное решение, то федерации командных игровых видов спорта, могут сделать из этого определенные выводы. Тому же футболу уже проще будет принимать решение и находить аргументацию тем, кто за то, чтобы вернуть россиян", — сказала Журова.
"Очень тяжело отменить собственное, а уж тем более неправильное решение. Когда тебе делают замечание, ты соглашаешься и готов пересмотреть – это одно. А вот когда ты принимаешь решение, что "ой, мы были неправы, давайте пересмотрим" - это звучит совсем по-разному. Думаю, что для международной федерации как раз и было удобнее, чтобы кто-то им указал: суд или более легкий вариант, как получилось у них – дисциплинарный совет. Тем более, что те аргументации, которые были отображены в прошлом, - решение про безопасность – не работают. Мы видим, что проходит большое количество международных соревнований и ничего не угрожает безопасности. И IIHF странно выглядит с такой формулировкой", - отметила она.