Рейтинг@Mail.ru
"Русофобии стало меньше": Журова оценила решение IIHF по допуску России - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
11:34 28.05.2026 (обновлено: 11:48 28.05.2026)
"Русофобии стало меньше": Журова оценила решение IIHF по допуску России

Журова о решении IIHF: надеюсь, что ФИФА будет проще принимать решение по России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Светлана Журова. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27.
  • Светлана Журова считает, что есть шанс на пересмотр решения и позитивный исход без необходимости обращения в суд.
  • Журова выразила надежду, что если хоккей примет положительное решение, то другим федерациям, например, по футболу, будет проще принять аналогичные решения о допуске российских команд.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, комментируя решение дисциплинарного совета Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировать решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27, заявила РИА Новости, что в случае позитивного исхода можно надеяться на то, что и Международной федерации футбола (ФИФА) будет проще принимать соответствующее решение, потому что будет необходимая аргументация.
В четверг министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. После данного решения IIHF должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России на международную арену.
Сборная России по хоккею - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
В Госдуме прокомментировали решение IIHF по российским хоккеистам
Вчера, 11:22
"Это шанс. Я думаю, что они действительно сейчас могут пересмотреть решение, и не нужно будет для этого идти в суд. Я позитивно настраиваюсь, потому что много работы было проведено и федераций в том числе. Надеюсь, что эти русофобские настроения чуть снизились уже, но и аргументов у них стало меньше. Тем более, когда есть рекомендации МОК. Я думаю, что если хоккей примет положительное решение, то федерации командных игровых видов спорта, могут сделать из этого определенные выводы. Тому же футболу уже проще будет принимать решение и находить аргументацию тем, кто за то, чтобы вернуть россиян", — сказала Журова.
"Очень тяжело отменить собственное, а уж тем более неправильное решение. Когда тебе делают замечание, ты соглашаешься и готов пересмотреть – это одно. А вот когда ты принимаешь решение, что "ой, мы были неправы, давайте пересмотрим" - это звучит совсем по-разному. Думаю, что для международной федерации как раз и было удобнее, чтобы кто-то им указал: суд или более легкий вариант, как получилось у них – дисциплинарный совет. Тем более, что те аргументации, которые были отображены в прошлом, - решение про безопасность – не работают. Мы видим, что проходит большое количество международных соревнований и ничего не угрожает безопасности. И IIHF странно выглядит с такой формулировкой", - отметила она.
Молодежная сборная России по хоккею на чемпионате мира в Эдмонтоне - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Дисциплинарный совет IIHF отменил решение о недопуске России в новом сезоне
Вчера, 10:01
 
ХоккейСпортРоссияСветлана ЖуроваМихаил ДегтяревМеждународная федерация хоккея (IIHF)Госдума РФМеждународная федерация футбола (ФИФА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Египет
    Россия
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    М. Кесслер
    76
    61
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    А. Корнеева
    76
    64
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Э. Жакмо
    76
    52
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    США
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    Чехия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Норвегия
    Латвия
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Швейцария
    Швеция
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    64
    55
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала