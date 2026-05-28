Рейтинг@Mail.ru
ФХР продолжит работу по возвращению сборных России на международную арену - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
11:18 28.05.2026
ФХР продолжит работу по возвращению сборных России на международную арену

ФХР и ОКР продолжат работу по возвращению российских хоккеистов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкХоккеист с шайбой
Хоккеист с шайбой - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Хоккеист с шайбой. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27.
  • Международная федерация не привела достаточное количество аргументов для запрета на участие российских сборных в соревнованиях.
  • Решение о возвращении российских команд на международную арену будет приниматься на основании регламента IIHF.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В Федерации хоккея России (ФХР) сообщили, что решение о возвращении российских команд на международную арену будет приниматься на основании регламента Международной федерации хоккея (IIHF), а ФХР совместно с Минспортом РФ и Олимпийским комитетом России (ОКР) продолжит работу по возвращению российских сборных на международные турниры.
В четверг министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. После данного решения IIHF должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России на международную арену.
"Причина решения заключается в том, что международная федерация не привела достаточное количество аргументов для запрета на участие. Представленные IIHF отчеты по оценке рисков в сфере безопасности не являются исчерпывающими и содержат лишь общие положения. Отметим, что аннулирование не означает моментальное возвращение российских сборных в турниры IIHF. Решение о возвращении наших команд будет приниматься на основании регламента IIHF. ФХР продолжит совместную с Минспортом России и Олимпийским комитетом России работу по возвращению наших сборных на международные соревнования", — говорится в сообщении ФХР в Telegram-канале.
В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до олимпийских хоккейных турниров. В марте генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов сообщил, что ФХР подаст иск в дисциплинарный комитет IIHF и в случае отказа IIHF его принять обжалует это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). 19 мая Курбатов объявил о том, что ФХР подала апелляцию в CAS по данному вопросу.
Молодежная сборная России по хоккею на чемпионате мира в Эдмонтоне - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Дисциплинарный совет IIHF отменил решение о недопуске России в новом сезоне
10:01
 
ХоккейСпортРоссияБелоруссияУкраинаДмитрий КурбатовМихаил ДегтяревМеждународная федерация хоккея (IIHF)Федерация хоккея России (ФХР)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    М. Трунгеллити
    7567
    6716
  • Теннис
    Завершен
    К. У. Карабелли
    А. Рублев
    1636
    6167
  • Теннис
    Завершен
    Ю. Стародубцева
    Е. Рыбакина
    367
    616
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Рибера
    366
    611
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Райо Вальекано
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала