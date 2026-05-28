ФХР продолжит работу по возвращению сборных России на международную арену

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27.
- Международная федерация не привела достаточное количество аргументов для запрета на участие российских сборных в соревнованиях.
- Решение о возвращении российских команд на международную арену будет приниматься на основании регламента IIHF.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В Федерации хоккея России (ФХР) сообщили, что решение о возвращении российских команд на международную арену будет приниматься на основании регламента Международной федерации хоккея (IIHF), а ФХР совместно с Минспортом РФ и Олимпийским комитетом России (ОКР) продолжит работу по возвращению российских сборных на международные турниры.
В четверг министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. После данного решения IIHF должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России на международную арену.
"Причина решения заключается в том, что международная федерация не привела достаточное количество аргументов для запрета на участие. Представленные IIHF отчеты по оценке рисков в сфере безопасности не являются исчерпывающими и содержат лишь общие положения. Отметим, что аннулирование не означает моментальное возвращение российских сборных в турниры IIHF. Решение о возвращении наших команд будет приниматься на основании регламента IIHF. ФХР продолжит совместную с Минспортом России и Олимпийским комитетом России работу по возвращению наших сборных на международные соревнования", — говорится в сообщении ФХР в Telegram-канале.
В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до олимпийских хоккейных турниров. В марте генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов сообщил, что ФХР подаст иск в дисциплинарный комитет IIHF и в случае отказа IIHF его принять обжалует это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). 19 мая Курбатов объявил о том, что ФХР подала апелляцию в CAS по данному вопросу.