ФХР продолжит работу по возвращению сборных России на международную арену

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В Федерации хоккея России (ФХР) сообщили, что решение о возвращении российских команд на международную арену будет приниматься на основании регламента Международной федерации хоккея (IIHF), а ФХР совместно с Минспортом РФ и Олимпийским комитетом России (ОКР) продолжит работу по возвращению российских сборных на международные турниры.