Дачникам рассказали, как спасти посевы от похолодания

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защитить посевы от ночных заморозков можно с помощью дуг с укрывным материалом или пластиковых ведер, рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
- Воронова отметила, что посевам в теплице ночные заморозки не повредят.
- Эксперт посоветовала все полить из лейки, чтобы на растениях была вода, забирающая на себя лишний холод.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Уберечь взошедшие посевы от ночных заморозков можно с помощью небольших дуг с защищающим материалом над грядками, либо, при небольшом количестве растений, пластиковыми ведрами, рассказала РИА Новости эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
"Нужно либо над грядкой поставить небольшие дуги и накинуть укрывной материал, либо если самих растений не очень много, то взять пластиковые ведра и на каждое по ведру надеть, так сказать, закрыть ведрами на случай этого ночного заморозка", - сказала она.
Воронова отметила, что с посевами в теплице ничего не случится, потому что при небольшом минусе на улице внутри будет сохраняться плюсовая температура. "Думаю, что ничего не произойдет, потому что эти заморозки всего лишь на одну ночь и не факт, что везде", - добавила она.
Также эксперт посоветовала все полить из лейки, чтобы на растениях была вода. По ее словам, она забирает на себя лишний холод.
Воронова подчеркнула, что по поводу невзошедших посевов и тех, что находятся в теплице, можно не беспокоиться.
"Если только что посеяли и они еще находятся под землей, холода никак не повлияют. Если уже взошли, то смотря что взошло, если это морковка или свекла - корнеплоды, которые рано сажали, то тоже никак, потому что они холодостойкие. А если садоводы успели высадить рассаду огурцов, кабачков - вот эти товарищи теплолюбивые", - сказала она.