Дачникам рассказали, как спасти посевы от похолодания

Краткий пересказ от РИА ИИ Защитить посевы от ночных заморозков можно с помощью дуг с укрывным материалом или пластиковых ведер, рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Воронова отметила, что посевам в теплице ночные заморозки не повредят.

Эксперт посоветовала все полить из лейки, чтобы на растениях была вода, забирающая на себя лишний холод.

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Уберечь взошедшие посевы от ночных заморозков можно с помощью небольших дуг с защищающим материалом над грядками, либо, при небольшом количестве растений, пластиковыми ведрами, рассказала РИА Новости эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

На этой неделе в ряде регионов России наблюдается пониженная температура, а пик похолодания в Москве ожидается в предстоящие сутки.

"Нужно либо над грядкой поставить небольшие дуги и накинуть укрывной материал, либо если самих растений не очень много, то взять пластиковые ведра и на каждое по ведру надеть, так сказать, закрыть ведрами на случай этого ночного заморозка", - сказала она.

Воронова отметила, что с посевами в теплице ничего не случится, потому что при небольшом минусе на улице внутри будет сохраняться плюсовая температура. "Думаю, что ничего не произойдет, потому что эти заморозки всего лишь на одну ночь и не факт, что везде", - добавила она.

Также эксперт посоветовала все полить из лейки, чтобы на растениях была вода. По ее словам, она забирает на себя лишний холод.

Воронова подчеркнула, что по поводу невзошедших посевов и тех, что находятся в теплице, можно не беспокоиться.