Чернышенко назвал самый популярный предмет по выбору на ЕГЭ - РИА Новости, 28.05.2026
18:04 28.05.2026
Чернышенко назвал самый популярный предмет по выбору на ЕГЭ

Чернышенко: обществознание является самым популярным предметом по выбору на ЕГЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обществознание является самым популярным среди школьников предметом по выбору на ЕГЭ.
  • Более 300 тысяч учащихся выбрали обществознание на ЕГЭ в прошлом году.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Обществознание является самым популярным среди школьников предметом по выбору на ЕГЭ, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В Москве в четверг проходит финал V Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди учителей обществознания.
"Обществознание как предмет, на который наш президент обращает внимание и говорит, что это правовая основа всей подготовки нашего подрастающего поколения, является еще и самым популярным среди учащихся предметом, по которому они выбирают ЕГЭ… Именно этот предмет выбрало в прошлом году более 300 тысяч наших учащихся", - сказал Чернышенко.
Он отметил, что в российских школах работают 65 тысяч учителей обществознания.
Целями V Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди учителей обществознания является популяризация профессии, развитие профессионального мастерства педагогов и повышение мотивации к педагогическому росту. Организатор конкурса - Всероссийский государственный университет юстиции.
