В Госдуме рассказали, как выпускникам справиться с эмоциями перед ЕГЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ Член комитета Госдумы по просвещению Виктор Смирнов посоветовал выпускникам перед ЕГЭ сохранять спокойствие и не накручивать себя. Он отметил, что условия для сдачи экзамена создаются максимально комфортные.

Депутат подчеркнул важность поддержки и заботы со стороны взрослых, а также здорового питания и разумного режима дня для выпускников.

По словам Смирнова, также важны здоровое питание и разумный режим дня.

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Выпускникам перед ЕГЭ следует спокойно выполнять задания и не накручивать себя, а при внутреннем убеждении на успех позитивный результат обязательно будет, заявил член комитета Госдумы по просвещению Виктор Смирнов.

"Парламентской газете". "Для ребят совет очень простой - держать себя в руках, спокойно выполнять задания. Не надо накручивать себя и употреблять седативные препараты, чтобы не уснуть на экзамене", - сказал Смирнов

По его словам, условия для экзаменующихся создаются максимально комфортные - тишина, в том числе запрет на проведение строительных работ, соблюдение санитарных норм и правил, обеспечение питьевого режима и обязательное дежурство медиков. Он отметил, что при внутреннем убеждении на успех позитивный результат обязательно будет.

Депутат добавил, что задача взрослых - всячески поддержать своего ребенка, проявить внимание и заботу.

"Это гарантия, что он будет чувствовать свою значимость независимо от того, какой балл получит, а просто потому, что его любят и ценят. Такая психологическая атмосфера в доме станет лучшей помощью. Ну и "я тебя люблю" накануне экзамена будет прекрасным способом поддержки", - уточнил он.