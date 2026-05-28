18:56 28.05.2026 (обновлено: 19:30 28.05.2026)
Вице-премьер Армении заявил о готовности страны к совместному развитию ИИ

Григорян: Армения готова к совместной работе по развитию ИИ в рамках ЕАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армения готова к совместной работе в рамках ЕАЭС по развитию искусственного интеллекта.
  • Ереван считает важным шагом принятие совместного заявления об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках союза.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Армения готова к совместной работе в рамках ЕАЭС по развитию искусственного интеллекта, заявил вице-премьер республики Мгер Григорян.
По его словам, Ереван считает важным шагом в развитии технологий ИИ в странах ЕАЭС принятие совместного заявления об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках союза. Он добавил, что документ закрепляет общие принципы этики, безопасности и прозрачности технологий, ориентируя сотрудничество на реальные потребности граждан и экономик стран союза.
"Убежден, что ответственный и инновационный подход к развитию искусственного интеллекта позволит нашим странам сформировать устойчивое, безопасное и конкурентоспособное будущее. Армения готова к предметному диалогу и совместной практической работе по реализации всех совместных инициатив в данном направлении", - заявил Григорян в ходе Евразийского экономического форума в Астане.
Евразийский экономический форум проходит в столице Казахстана с 28 по 29 мая. В нем участвуют почти 3 тысячи человек из 44 стран, в том числе из США. На форуме обсуждаются вопросы, посвященные цифровизации, экономическому развитию и новым технологиям. В 2026 году мероприятие проводится под председательством Казахстана.
