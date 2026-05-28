Путин уверен в укреплении фундамента взаимодействия России и Казахстана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом.
- В Астане проходят переговоры Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, стороны подготовили к подписанию пакет двусторонних документов.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Двусторонние документы, которые планируется принять по итогам российско-казахстанских переговоров на высшем уровне, помогут укрепить фундамент взаимодействия двух стран, уверен президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. В четверг в Астане проходят переговоры Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Стороны подготовили к подписанию пакет двусторонних документов.
"Подготовлен солидный пакет межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений, охватывающих все сферы сотрудничества - от экономики и энергетики до культурно-гуманитарных проектов. Уверен, что все это будет не только принято, но и ляжет в основу укрепления нашего фундамента взаимодействия", - подчеркнул Путин в ходе встречи.