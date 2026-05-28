Рейтинг@Mail.ru
Путин уверен в укреплении фундамента взаимодействия России и Казахстана - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 28.05.2026
Путин уверен в укреплении фундамента взаимодействия России и Казахстана

Путин: российско-казахстанские документы укрепят фундамент взаимодействия

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом.
  • В Астане проходят переговоры Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, стороны подготовили к подписанию пакет двусторонних документов.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Двусторонние документы, которые планируется принять по итогам российско-казахстанских переговоров на высшем уровне, помогут укрепить фундамент взаимодействия двух стран, уверен президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. В четверг в Астане проходят переговоры Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Стороны подготовили к подписанию пакет двусторонних документов.
"Подготовлен солидный пакет межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений, охватывающих все сферы сотрудничества - от экономики и энергетики до культурно-гуманитарных проектов. Уверен, что все это будет не только принято, но и ляжет в основу укрепления нашего фундамента взаимодействия", - подчеркнул Путин в ходе встречи.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Будущее России под руководством Путина будет ярким, заявил Токаев
10:51
 
В миреКазахстанРоссияАстанаВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевВизит Путина в Казахстан — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала