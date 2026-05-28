Рейтинг@Mail.ru
Участники немецкой группы "Чингисхан" с восторгом отозвались о России - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
04:16 28.05.2026
Участники немецкой группы "Чингисхан" с восторгом отозвались о России

Участники немецкой группы "Чингисхан" надеются на большой тур по России

© Фото предоставлено пресс-службой группы Dschinghis Khan/Владислав ВоронцовГруппа Dschinghis Khan
Группа Dschinghis Khan - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© Фото предоставлено пресс-службой группы Dschinghis Khan/Владислав Воронцов
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкая группа Dschinghis Khan выступила в Санкт-Петербурге после долгого перерыва.
  • Солисты группы назвали Россию гостеприимной и радушной и выразили надежду на большой гастрольный тур по России.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Легендарная немецкая группа Dschinghis Khan "Чингисхан" после долгого перерыва выступила в Санкт-Петербурге. В интервью РИА Новости солисты коллектива назвали Россию гостеприимной и радушной.
"Этот длительный перерыв был не нашим решением — так сложилась ситуация последних лет. Россия всегда была и остается в моем сердце. Я очень счастлив вернуться и с нетерпением жду всего, что нас ждет впереди", — отметил солист группы Штефан.
"В России самая благодарная и гостеприимная публика! Мы давно ждали этих концертов. Мы жаждем шоу, зрелища, заряжены энергией и, уверены, удивили нашу публику в Санкт-Петербурге! И мне кажется, люди любят таких зажигалок, как мы", — добавил другой участник коллектива Андрей.
Кроме того, немецкие музыканты выразили надежду на большой гастрольный тур по России.
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru.
Певцы Дима Билан и Анна Асти на XV Русской Музыкальной Премии телеканала РУ.ТВ, ВТБ Арена, Москва - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Карнавал с Биланом: в Москве прошла XV Русская музыкальная премия РУ.ТВ
23 мая, 07:30
 
ШоубизРоссияСанкт-ПетербургМузыкаЗнаменитостигастролиНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала