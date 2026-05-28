Участники немецкой группы "Чингисхан" с восторгом отозвались о России

Немецкая группа Dschinghis Khan выступила в Санкт-Петербурге после долгого перерыва.

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Легендарная немецкая группа Dschinghis Khan "Чингисхан" после долгого перерыва выступила в Санкт-Петербурге. В интервью РИА Новости солисты коллектива назвали Россию гостеприимной и радушной.

"Этот длительный перерыв был не нашим решением — так сложилась ситуация последних лет. Россия всегда была и остается в моем сердце. Я очень счастлив вернуться и с нетерпением жду всего, что нас ждет впереди", — отметил солист группы Штефан.

"В России самая благодарная и гостеприимная публика! Мы давно ждали этих концертов. Мы жаждем шоу, зрелища, заряжены энергией и, уверены, удивили нашу публику в Санкт-Петербурге! И мне кажется, люди любят таких зажигалок, как мы", — добавил другой участник коллектива Андрей.

Кроме того, немецкие музыканты выразили надежду на большой гастрольный тур по России.