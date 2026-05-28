Карпин назвал стартовый состав сборной на матч против египтян

КАИР, 28 мая - РИА Новости. Российский футбольный союз в телеграм-канале опубликовал стартовый состав сборной России на товарищеский матч против команды Египта.
Встреча пройдет в четверг в Каире и начнется в 21:00 мск.
Полностью состав российской сборной выглядит следующим образом: Станислав Агкацев (вратарь), Игорь Дивеев (капитан), Данил Круговой, Александр Сильянов, Илья Вахания, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Антон Миранчук, Алексей Батраков, Максим Глушенков, Иван Сергеев.
28 мая 2026 • начало в 21:00
Завершен
65’ • Mostafa Ziko
(Mohamed Hany)