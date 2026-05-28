Рейтинг@Mail.ru
Карпин назвал стартовый состав сборной на матч против египтян - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:40 28.05.2026
Карпин назвал стартовый состав сборной на матч против египтян

Батраков и Кисляк сыграют с первых минут за сборную России против команды Египта

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк Алексей Батраков
 Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский футбольный союз опубликовал стартовый состав сборной России на товарищеский матч против команды Египта.
  • Встреча пройдет в четверг в Каире и начнется в 21:00 мск.
КАИР, 28 мая - РИА Новости. Российский футбольный союз в телеграм-канале опубликовал стартовый состав сборной России на товарищеский матч против команды Египта.
Встреча пройдет в четверг в Каире и начнется в 21:00 мск.
Полностью состав российской сборной выглядит следующим образом: Станислав Агкацев (вратарь), Игорь Дивеев (капитан), Данил Круговой, Александр Сильянов, Илья Вахания, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Антон Миранчук, Алексей Батраков, Максим Глушенков, Иван Сергеев.
Товарищеские матчи
28 мая 2026 • начало в 21:00
Завершен
Египет
1 : 0
Россия
65‎’‎ • Mostafa Ziko
(Mohamed Hany)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортИгорь ДивеевДанил КруговойСтанислав Агкацев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Египет
    Россия
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    М. Кесслер
    76
    61
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    А. Корнеева
    76
    64
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Э. Жакмо
    76
    52
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    США
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    Чехия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Норвегия
    Латвия
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Швейцария
    Швеция
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    64
    55
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала