Рейтинг@Mail.ru
В Челябинской области арестовали и.о. начальника ОМВД - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 28.05.2026 (обновлено: 22:25 28.05.2026)
В Челябинской области арестовали и.о. начальника ОМВД

РИА Новости: и.о. главы челябинского ОМВД арестовали за превышение полномочий

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполняющего обязанности начальника ОМВД России по Чесменскому району Челябинской области Булата Нурписов арестовали.
  • Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.
  • Его обвиняют в превышении должностных полномочий.
ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая - РИА Новости. Суд на два месяца арестовал исполняющего обязанности начальника ОМВД России по Чесменскому району Челябинской области Булата Нурписова, задержанного по делу о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Во вторник правоохранители сообщали РИА Новости о задержании сотрудниками УФСБ и СУСК России по Челябинской области исполняющего обязанности начальника ОМВД России по Чесменскому району майора полиции Булата Нурписова. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
«
"Троицкий городской суд Челябинской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца задержанному сотрудниками УФСБ России по Челябинской области исполняющему обязанности начальника ОМВД России по Чесменскому району майору полиции Нурписову за превышение должностных полномочий", - сказал собеседник агентства.
Старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России по Москве Даниил Белоусов в зале суда - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Москве арестовали оперуполномоченного отдела уголовного розыска
13 октября 2025, 21:30
 
ПроисшествияРоссияЧелябинская областьЧесменский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала