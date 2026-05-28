В Челябинской области арестовали и.о. начальника ОМВД

ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая - РИА Новости. Суд на два месяца арестовал исполняющего обязанности начальника ОМВД России по Чесменскому району Челябинской области Булата Нурписова, задержанного по делу о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

Во вторник правоохранители сообщали РИА Новости о задержании сотрудниками УФСБ и СУСК России по Челябинской области исполняющего обязанности начальника ОМВД России по Чесменскому району майора полиции Булата Нурписова. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).