Бронзовый призер ЧМ Агаев стал чемпионом России по греко-римской борьбе

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата мира Даниял Агаев завоевал золотую медаль чемпионата России по греко-римской борьбе в Суздале.
В финале весовой категории до 67 кг Агаев победил Руслана Бичурина. Бронзовыми медалистами стали Динисам Бамматов и Эрзу Закриев.
Как сообщил в Telegram-канале руководителя пресс-службы Федерации спортивной борьбы России Тигран Аванян, борец Турпал-Али Исаев, который завоевал серебро в весовой категории до 72 кг, был дисквалифицирован с чемпионата России за использование ненормативной лексики. Золото завоевал Рабил Аскеров, серебряная медаль была передана Гарику Гюлумяну, а бронзовая - Гаджимурату Байтуллаеву.
Агаеву 23 года , он является бронзовым призером чемпионата мира 2025 года, а также победителем молодежного чемпионата Европы.
Результаты в других весовых категориях:
до 60 кг: 1. Анвар Аллахьяров, 2. Садык Лалаев, 3. Дамир Цевгош и Сергей Чигирев;
до 82 кг: 1. Гамзат Гаджиев, 2. Ауэс Гонибов, 3. Хамид Исаев и Дмитрий Джиоев;
до 97 кг: 1. Илья Ермоленко, 2. Муса Евлоев, 3. Мансур Саитов и Адлан Амриев;
Чемпионат России по греко-римской борьбе, который проходил в Суздале, завершился 28 мая.