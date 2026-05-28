Россия и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве по проекту АЭС

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Россия и Казахстан подписали соглашение об основных принципах сотрудничества по проекту строительства АЭС в Казахстане, передает корреспондент РИА Новости.
Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров.
"Председатель агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадам Саткалиев и генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев обмениваются межправительственными соглашениями об основных принципах и условиях сотрудничества по проекту строительства атомной электростанции на территории Республики Казахстан, а также о предоставлении государственного экспортного кредита для финансирования ее строительства", - сказал ведущий в ходе церемонии обмена подписанными документами.