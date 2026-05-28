Токаев поблагодарил Путина за соглашение о строительстве АЭС

АСТАНА, 28 мая – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за соглашение о строительстве АЭС в Казахстане.
"Уже сейчас я хотел бы выразить вам признательность за личную поддержку данного проекта. О стратегическом значении соглашения о строительстве атомной станции, мне кажется, распространяться не следует, потому что это всем понятно", - сказал Токаев.