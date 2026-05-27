В Харькове националисты избили вступившегося за девушку ветерана ВСУ
07:09 27.05.2026 (обновлено: 07:15 27.05.2026)
В Харькове националисты избили вступившегося за девушку ветерана ВСУ

  • В Харькове представители украинского националистического подразделения избили мужчину.
  • Избиение произошло после того, как мужчина попытался заступиться за девушку и показал удостоверение ветерана АТО.
ЛУГАНСК, 27 мая – РИА Новости. Ветеран ВСУ заступился за девушку и был жестоко избит националистами в Харькове, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Жители Шевченковского района города Харькова стали свидетелями группового избиения мужчины представителями одного из украинских националистических подразделений", - сообщил эксперт.
По его словам, после избиения мужчины боевики сели в автомобиль и уехали. Прохожие оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую помощь потерпевшему. Позже он пришел в сознание и рассказал о причине конфликта.
"Мужчина попытался сделать замечание националистам, которые приставали к девушке, в ходе словесной перепалки он показал им удостоверение ветерана АТО, на что они попросту начали его избивать", - рассказал Марочко.
