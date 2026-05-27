Минобороны рассказало о значении освобождения Воздвижевки

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Освобожденная Воздвижевка в Запорожской области была одним из ключевых узлов обороны ВСУ к западу от Гайчура, сообщило Минобороны России.
В среду ведомство сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Воздвижевка Запорожской области.
"Оборудованный противником район обороны являлся одним из ключевых узлов в оборонительном рубеже украинских формирований к западу от реки Гайчур", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Отмечается, что Воздвижевка была освобождена в ходе активных и решительных действий подразделений 39-й мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса и 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Восток".
22 июня 2022, 17:18