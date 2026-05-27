Воробьев открыл III Московский областной конгресс по перинатальной медицине

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл в среду III Московский областной конгресс по перинатальной медицине с международным участием, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Мероприятие проходит 27-28 мая. Оно объединило почти 1,5 тысячи участников со всей страны - Санкт-Петербурга, Астрахани, Донецка, Луганска, Севастополя, Иркутска, Пятигорска, Белгорода и многих других городов, а также Казахстана и Узбекистана (450 – очно, около 1 тысячи – дистанционно). Их ждут пленарные и секционные заседания, симпозиумы, мастер-классы.

Губернатор региона поприветствовал участников, пожелал им плодотворной работы в рамках конгресса, а также наградил отличившихся специалистов службы родовспоможения Подмосковья.

"Я хочу поблагодарить врачей, которые заботятся о наших детях еще до рождения, в момент появления на свет и в первые дни их жизни. Вопросы демографии, деторождения всегда в центре нашего внимания. По президентскому проекту в Подмосковье были построены перинатальные центры. Многие из тех, кто здесь присутствует, работают там. Это дало заметный результат в части сокращения детской смертности. Мы стараемся вместе с врачами создавать все условия для новорожденных и их мам. Я хочу поблагодарить тех, кто принимает в этом участие. Нам очень приятно, что сегодня здесь присутствуют наши коллеги из других регионов, которые заботятся о пациентах, находятся в поиске новых решений", – отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что каким бы ни был современный детский центр, врач постоянно должен учиться, развиваться, знать, как работать с оборудованием, изучать технологии, международные практики, чтобы спасать жизни, быть профессионалом.

Воробьев выразил надежду на то, что врачи, которые присутствуют на конгрессе и те, кто смотрят онлайн-трансляцию смогут найти ответы на существенные, важные вопросы, касающиеся детского здоровья. Губернатор также поблагодарил всех за участие.

В соответствии с задачами нацпроекта "Семья" в регионе создана трехуровневая система родовспоможения. Она включает сеть роддомов (17), а также семь учреждений третьего уровня – НИИ акушерства и гинекологии (МОНИАГ), и шесть перинатальных центров – в Балашихе, Коломне, Щелкове, Люберцах, Наро-Фоминске и Ленинском.

Каждый год специалисты системы родовспоможения Подмосковья принимают порядка 70 тысяч малышей. За первые четыре месяца этого года на свет появились уже 21 тысяча детей.

На мероприятии награды были вручены заведующей акушерско-гинекологическим отделением, врачу акушер-гинекологу Луховицкой больницы Ларисе Воробьевой, заместителю главврача по клинико-экспертной работе Щелковского перинатального центра Евгению Иванову и многим другим специалистам.

С 2024 года в Красногорске начал работу Детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля, открытый при поддержке президента (28 профилей медпомощи, до 80 операций в день). За это время помощь там получили более 460 тысяч детей из Подмосковья и 75 регионов России. В 2025 году детская смертность в стационарах снизилась на 20%, а в целом – на 8%.