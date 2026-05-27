Стало известно, как россияне могут легально ускорить получение визы в США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россияне могут ускорить получение визы США, выбрав консульство с более короткими сроками ожидания.
- Визы США для граждан России можно получить только в посольствах в Польше и Казахстане.
- Ускоренное собеседование возможно при подтвержденной экстренной ситуации, например, медицинской необходимости или смерти близкого человека.
ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Россияне могут законно ускорить получение визы США, выбрав консульство с более короткими сроками ожидания или подав запрос на срочное собеседование при наличии подтвержденной необходимости, заявил РИА Новости американский адвокат Аркадий Бух.
По решению американских властей граждане России могут получать визы США только в американских посольствах в Польше и Казахстане.
Бух также отметил, что ускоренное собеседование возможно при подтвержденной экстренной ситуации - например медицинской необходимости, смерти близкого человека или срочной деловой поездке при наличии документов.
"В таких случаях посольство США допускает ускоренное собеседование. Эта официальная процедура осуществляется через государственный сайт", - отметил собеседник агентства.
На минувшей неделе СМИ сообщали, что десятки россиян пожаловались на визовый центр в Казахстане, который якобы обещал за плату "увеличить шансы на успех" в получении визы США благодаря сотрудничеству с бывшими консулами. По данным СМИ, в общей сложности мошенники выманили у клиентов порядка 5 миллионов рублей, пострадали около 30 россиян.
В этой связи адвокат призвал пользоваться только официальными государственными сайтами, где размещены правила подачи документов, инструкции и сведения о визовых компаниях, с которыми работают американские власти. По его словам, именно там можно проверить порядок действий и избежать сомнительных посредников.
"Первое, что надо делать, - это пользоваться официальными государственными веб-сайтами, где есть все необходимые ссылки. Скажем, если форма на получение грин-карты состоит, условно говоря, из десяти страниц, то инструкция к ней - из тридцати", - объяснил Бух.