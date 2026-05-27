Стало известно, как россияне могут легально ускорить получение визы в США

ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Россияне могут законно ускорить получение визы США, выбрав консульство с более короткими сроками ожидания или подав запрос на срочное собеседование при наличии подтвержденной необходимости, заявил РИА Новости американский адвокат Аркадий Бух.

"Насколько я знаю, в Варшаве выдают визу быстрее, чем в Астане . Правда, для этого нужно иметь шенгенскую визу, и все, конечно, зависит от многих других факторов", - сказал Бух.

Казахстане. По решению американских властей граждане России могут получать визы США только в американских посольствах в Польше

Бух также отметил, что ускоренное собеседование возможно при подтвержденной экстренной ситуации - например медицинской необходимости, смерти близкого человека или срочной деловой поездке при наличии документов.

"В таких случаях посольство США допускает ускоренное собеседование. Эта официальная процедура осуществляется через государственный сайт", - отметил собеседник агентства.

На минувшей неделе СМИ сообщали, что десятки россиян пожаловались на визовый центр в Казахстане, который якобы обещал за плату "увеличить шансы на успех" в получении визы США благодаря сотрудничеству с бывшими консулами. По данным СМИ, в общей сложности мошенники выманили у клиентов порядка 5 миллионов рублей, пострадали около 30 россиян.

В этой связи адвокат призвал пользоваться только официальными государственными сайтами, где размещены правила подачи документов, инструкции и сведения о визовых компаниях, с которыми работают американские власти. По его словам, именно там можно проверить порядок действий и избежать сомнительных посредников.