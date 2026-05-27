03:23 27.05.2026
Стало известно, как россияне могут легально ускорить получение визы в США

Бух: выбор консульства с коротким сроком ожидания ускорит получение визы в США

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Россияне могут законно ускорить получение визы США, выбрав консульство с более короткими сроками ожидания или подав запрос на срочное собеседование при наличии подтвержденной необходимости, заявил РИА Новости американский адвокат Аркадий Бух.
"Насколько я знаю, в Варшаве выдают визу быстрее, чем в Астане. Правда, для этого нужно иметь шенгенскую визу, и все, конечно, зависит от многих других факторов", - сказал Бух.
По решению американских властей граждане России могут получать визы США только в американских посольствах в Польше и Казахстане.
Бух также отметил, что ускоренное собеседование возможно при подтвержденной экстренной ситуации - например медицинской необходимости, смерти близкого человека или срочной деловой поездке при наличии документов.
"В таких случаях посольство США допускает ускоренное собеседование. Эта официальная процедура осуществляется через государственный сайт", - отметил собеседник агентства.
На минувшей неделе СМИ сообщали, что десятки россиян пожаловались на визовый центр в Казахстане, который якобы обещал за плату "увеличить шансы на успех" в получении визы США благодаря сотрудничеству с бывшими консулами. По данным СМИ, в общей сложности мошенники выманили у клиентов порядка 5 миллионов рублей, пострадали около 30 россиян.
В этой связи адвокат призвал пользоваться только официальными государственными сайтами, где размещены правила подачи документов, инструкции и сведения о визовых компаниях, с которыми работают американские власти. По его словам, именно там можно проверить порядок действий и избежать сомнительных посредников.
"Первое, что надо делать, - это пользоваться официальными государственными веб-сайтами, где есть все необходимые ссылки. Скажем, если форма на получение грин-карты состоит, условно говоря, из десяти страниц, то инструкция к ней - из тридцати", - объяснил Бух.
