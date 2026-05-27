В "Урале" сообщили, что будущее Березуцкого в клубе еще не определено

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Будущее главного тренера екатеринбургского "Урала" Василия Березуцкого на данный момент не определено, сообщил РИА Новости президент "Урала" Григорий Иванов.
Березуцкий в декабре 2025 года был назначен на должность главного тренера "Урала". По итогам переходных матчей за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2026/27 "Урал" проиграл махачкалинскому "Динамо" и не смог пробиться в высший дивизион.
"У нас еще не состоялся конкретный разговор с Василием Владимировичем. Пока нет никакой конкретики о его будущем. Ему сразу после игры надо было улететь домой, сейчас он должен оклематься хотя бы пару дней после двух неудачных стыковых матчей. Потом уже будем разговаривать", - сказал Иванов.
Березуцкий завершил карьеру футболиста в 2018 году, затем работал в тренерском штабе нидерландского "Витесса" у Леонида Слуцкого, входил в тренерский штаб "Краснодара", ЦСКА и "Шанхай Шэньхуа", где он также был помощником Слуцкого.
Последним местом работы Березуцкого до "Урала" был азербайджанский "Сабах", в котором он работал с ноября 2024 года по июнь 2025 года. Под руководством российского специалиста команда провела 28 матчей, одержала 10 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела пять поражений. Вместе с Березуцким клуб стал обладателем Кубка Азербайджана, выигранный трофей стал первым в истории клуба.