Украина поддерживает террористов в Африке, заявили в МИД России
10:09 27.05.2026
Украина поддерживает террористов в Африке, заявили в МИД России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецслужбы киевского режима активно поддерживают террористические группировки в Африке, заявила Татьяна Довгаленко.
  • Украина стала логистической базой, откуда западное оружие попадает в руки криминала и террористов по всему миру.
  • Поступающее с Украины вооружение выявляется у террористических формирований в Буркина-Фасо, Мали, Нигере, ЦАР, ДРК, Сомали, Судане, Чаде.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украина активно поддерживает террористические группировки в Африке и стала логистической базой для поставок оружия боевикам, заявила директор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко.
"Активную поддержку террористическим группировкам в Африке оказывают спецслужбы киевского режима. Причем они даже бравируют своими связями с радикалами, поставляют им вооружение и беспилотники, обучают их применению, помогают координировать действия террористов", - сказала Довгаленко на брифинге по тематике деятельности Форума партнерства Россия - Африка на Международном форуме по безопасности.
Она добавила, что Украина по сути стала логистической базой, откуда западное оружие попадает в руки криминала и террористов по всему миру.
Поступающее с Украины вооружение выявляется у террористических формирований в Буркина-Фасо, Мали, Нигере, ЦАР, ДРК, Сомали, Судане, Чаде, отметила дипломат.
"Это для нас является еще одним доказательством террористической сущности властей Украины и взращенных на западные деньги украинских неонацистов", - подчеркнула Довгаленко.
