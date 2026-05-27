Сборная России прилетела на матч с египтянами без Тюкавина

Сборная России проведет еще две товарищеские игры 5 и 9 июня в Волгограде и Калининграде со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

КАИР, 26 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Сборная России по футболу прилетела в Каир на товарищеский матч с командой Египта без нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Сборная России вечером во вторник прилетела в Каир и заселилась в один из отелей столицы. Товарищеский матч с командой Египта пройдет 28 мая. Начало — 21:00 мск.

На сбор, который стартовал 23 мая, тренерский штаб сборной России вызвал 32 футболиста. В Каир прилетели все вызванные игроки кроме Тюкавина.

Впервые в национальную команду был вызван полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Амир Ибрагимов. Место нападающего московского "Локомотива" Дмитрия Воробьёва, который не сможет принять участия в сборе по медицинским причинам, занял форвард столичного "Динамо" Иван Сергеев.