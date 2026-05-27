21:59 27.05.2026
Трамп пообещал Ирану разблокировать активы за "правильное поведение"

© REUTERS / Evelyn Hockstein
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что США могут вернуть Ирану доступ к заблокированным активам.
  • По его словам, это произойдет, когда Тегеран будет вести себя "правильно".
ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут вернуть Ирану доступ к заблокированным активам.
«
"Мы продолжим контролировать эти деньги. Когда они (власти Ирана - ред.) будут вести себя правильно, когда поступят правильно, мы позволим им получить их деньги", - заявил Трамп на заседании его правительства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры закончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
