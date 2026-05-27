Рейтинг@Mail.ru
Срочная просьба Зеленского к Трампу насмешила журналиста - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:01 27.05.2026
Срочная просьба Зеленского к Трампу насмешила журналиста

Боуз высмеял просьбу Зеленского к Трампу нарастить поставки комплексов ПВО

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирландский журналист Чей Боуз отметил, что Владимир Зеленский, выпрашивая военную помощь у президента США Дональда Трампа, не изменяет своим привычкам.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский, выпрашивая военную помощь у президента США Дональда Трампа, не изменяет своим привычкам, отметил ирландский журналист Чей Боуз.
"Этот нищеброд находится в своем естественном состоянии", — написал он в соцсети X.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
"Даже немцам тошно". Новое решение Зеленского шокировало Польшу
Вчера, 17:53
Украинское издание Kyiv Independent в среду сообщило, что Зеленский написал письмо Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.
Как отмечают украинские журналисты, посол Украины в США Ольга Стефанишина передала копии письма чиновникам Белого дома, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса. В документе отмечается, что наихудшая ситуация сложилась с боеприпасами для систем противоракетной обороны, в частности, с ракетами PAC-3 для систем ПВО Patriot. В тексте письма, с которым ознакомились авторы украинского издания, подчеркивается также недостаточность уже идущих поставок в рамках механизма поддержки Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), запущенного в августе 2025 года США и НАТО для поставок вооружений Киеву за счет взносов стран-членов альянса.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
"Удачи вам". Мендель жестко ответила на новое заявление Зеленского
Вчера, 16:26
Глава Белого дома утверждал, что Соединенные Штаты перестали передавать Украине военную помощь напрямую, а продают НАТО оружие, которое страны альянса отправляют Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
"Хочет уйти": депутат Рады выступил с внезапным заявлением о Зеленском
Вчера, 15:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампЧей БоузНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала