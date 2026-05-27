Зеленский попросил Трампа нарастить поставки комплексов ПВО

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ, сообщило украинское издание Kyiv Independent.