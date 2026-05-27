Токаев встретил Путина у трапа самолета

АСТАНА, 27 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил российского лидера Владимира Путина у трапа самолета в Астане, передает корреспондент РИА Новости.
Обменявшись крепкими рукопожатиями, президенты России и Казахстана проследовали в сторону правительственного терминала. У ступеней высокого гостя приветствовал парадным маршем взводный расчет почетного караула. В знак высокого уважения к прибывшему с уже вторым за последние годы государственным визитом президенту России в небе над аэропортом его приветствовали два вертолета с закрепленными на них развевающимися российским и казахстанским флагами.
Государственный визит Путина в Казахстан пройдет 27-29 мая. В его ходе запланированы переговоры с Токаевым и участие в саммите Евразийского экономического союза.