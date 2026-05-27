Рейтинг@Mail.ru
Токаев встретил Путина у трапа самолета - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 27.05.2026 (обновлено: 18:05 27.05.2026)
Токаев встретил Путина у трапа самолета

Токаев встретил Путина у трапа самолета в Астане

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил Владимира Путина у трапа самолета в Астане.
АСТАНА, 27 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил российского лидера Владимира Путина у трапа самолета в Астане, передает корреспондент РИА Новости.
Обменявшись крепкими рукопожатиями, президенты России и Казахстана проследовали в сторону правительственного терминала. У ступеней высокого гостя приветствовал парадным маршем взводный расчет почетного караула. В знак высокого уважения к прибывшему с уже вторым за последние годы государственным визитом президенту России в небе над аэропортом его приветствовали два вертолета с закрепленными на них развевающимися российским и казахстанским флагами.
Государственный визит Путина в Казахстан пройдет 27-29 мая. В его ходе запланированы переговоры с Токаевым и участие в саммите Евразийского экономического союза.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
В Кремле рассказали о программе визита Путина в Казахстан
26 мая, 17:03
 
КазахстанВладимир ПутинЕвразийский экономический союзВизит Путина в Казахстан — 2026Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала