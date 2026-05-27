Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде прокомментировали атаку Киева на Севастополь - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 27.05.2026
В Совфеде прокомментировали атаку Киева на Севастополь

Сенатор Алтабаева: Киеву не удастся атаками запугать жителей Севастополя

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампредседателя комитета Совета Федерации Екатерина Алтабаева заявила, что атаки ВСУ на Севастополь не смогут запугать жителей города.
  • По мнению Алтабаевой, атака ВСУ на Севастополь является государственным терроризмом, так как целями становятся не военные объекты, а гражданская инфраструктура.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украине не удастся атаками запугать жителей Севастополя, заявила зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
Она отметил, что атака ВСУ на Севастополь является неприкрытым государственным терроризмом, поскольку целями становятся не военные объекты, а гражданская инфраструктура. Как считает Алтабаева, Киев таким образом пытается запугать севастопольцев.
Боевая работа расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Силы ПВО отразили комбинированную атаку ракетами и БПЛА на Севастополь
Вчера, 07:05
"Однако достичь желаемого у Украины не получится. Севастополь – это город–герой, мужественный город. Он всегда был таковым, есть и будет", – заявила сенатор в беседе с деловой газетой ВЗГЛЯД.
Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли комбинированную воздушную атаку на Севастополь минувшей ночью, задействовав, предварительно, ракеты Storm Shadow. Сбито более 20 БПЛА, в городе зафиксирован ряд повреждений в многоквартирных домах, ракета также попала в здание Южного управления Центрального банка, отмечал губернатор.
Ликвидация последствий атаки ВСУ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Появилось видео с последствиями удара ВСУ по Севастополю
Вчера, 14:44
 
СевастопольУкраинаЕкатерина АлтабаеваВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала