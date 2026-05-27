В Совфеде прокомментировали атаку Киева на Севастополь

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украине не удастся атаками запугать жителей Севастополя, заявила зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли комбинированную воздушную атаку на Севастополь минувшей ночью, задействовав, предварительно, ракеты Storm Shadow. Сбито более 20 БПЛА, в городе зафиксирован ряд повреждений в многоквартирных домах, ракета также попала в здание Южного управления Центрального банка, отмечал губернатор.