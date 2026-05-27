В Совфеде прокомментировали атаку Киева на Севастополь

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украине не удастся атаками запугать жителей Севастополя, заявила зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
Она отметил, что атака ВСУ на Севастополь является неприкрытым государственным терроризмом, поскольку целями становятся не военные объекты, а гражданская инфраструктура. Как считает Алтабаева, Киев таким образом пытается запугать севастопольцев.
Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли комбинированную воздушную атаку на Севастополь минувшей ночью, задействовав, предварительно, ракеты Storm Shadow. Сбито более 20 БПЛА, в городе зафиксирован ряд повреждений в многоквартирных домах, ракета также попала в здание Южного управления Центрального банка, отмечал губернатор.