Суд вернул актеру Ливанову и поэту Энтину их иск к "Цирку чудес"

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы вернул актеру Василию Ливанову, поэту Юрию Энтину и продюсеру Малику Аминову их исковое заявление, в котором они просили взыскать более 11 миллионов рублей с ООО "Цирк чудес продакшн", говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.
Иск был заявлен о взыскании компенсации, более подробно основания исковых требований не приводились. Третьим лицом истцы просили привлечь к делу Российское авторское общество.
Исковое заявление поступило в суд в марте и было оставлено без движения, так как истцы не представили сведения о себе, не приложили к исковому заявлению доказательства соблюдения претензионного порядка урегулирования спора, а также информацию о наличии юридического образования у лица, подписавшего иск.
Устранить недостатки они должны были до 4 мая, но, поскольку этого не сделали, суд вернул иск без рассмотрения.
По данным "БИР-Аналитик", единственный участник московского ООО "Цирк чудес продакшн" и его гендиректор – Татьяна Шульгина. Основным видом деятельности указана "деятельность учреждений культуры и искусства". Под брендом "Цирк чудес" проходят цирковые представления на нескольких площадках в Москве и на одной площадке в Петербурге, сообщает сайт цирка.
