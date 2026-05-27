Суд вернул актеру Ливанову и поэту Энтину их иск к "Цирку чудес"

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы вернул актеру Василию Ливанову, поэту Юрию Энтину и продюсеру Малику Аминову их исковое заявление, в котором они просили взыскать более 11 миллионов рублей с ООО "Цирк чудес продакшн", говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.

Иск был заявлен о взыскании компенсации, более подробно основания исковых требований не приводились. Третьим лицом истцы просили привлечь к делу Российское авторское общество

Исковое заявление поступило в суд в марте и было оставлено без движения, так как истцы не представили сведения о себе, не приложили к исковому заявлению доказательства соблюдения претензионного порядка урегулирования спора, а также информацию о наличии юридического образования у лица, подписавшего иск.

Устранить недостатки они должны были до 4 мая, но, поскольку этого не сделали, суд вернул иск без рассмотрения.