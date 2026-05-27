Суд в Москве обязал экс-сенатора Тер-Аванесова сдать оружие

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Суд в Москве обязал бывшего вице-президента банка ВТБ и экс-сенатора Александра Тер-Аванесова, признанного банкротом и обвиняемого в мошенничестве, сдать в Росгвардию принадлежащее ему оружие, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Экс-сенатор был признан банкротом в мае 2025 года по заявлению банка ПСБ. Суд тогда включил в реестр требований его кредиторов около 1,9 миллиарда рублей долга перед банком и открыл процедуру реализации его имущества.