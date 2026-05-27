В Старобельск приехали более 50 зарубежных журналистов, сообщила Лантратова

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 50 иностранных журналистов из 19 стран приехали на место трагедии в Старобельске в ЛНР, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Она отметила, что журналистам показали место удара ВСУ по общежитию и зданиям колледжа в Старобельске. Многие из них не могли скрыть эмоций.
"Ирландский журналист Чей Боуз назвал увиденное шоком. По его словам, удар выглядел как целенаправленная атака. Корреспондент Al Arabiya Раид Аль Акбар сказал, что здесь не нужны лишние слова: разрушенное общежитие говорит само за себя. Журналист Phoenix TV Лу Юйгуан назвал произошедшее страшной трагедией и призвал западные страны не молчать", - уточнила федеральный омбудсмен.
По ее словам, тема получила широкий отклик в иностранных СМИ. Репортажи и материалы о поездке зарубежных корреспондентов выходили в Reuters, TRT World, Al Jazeera, Sputnik Türkiye. В публикациях писали о разрушенном общежитии, гибели детей и работе следователей на месте трагедии.
"Журналисты, привыкшие к самым тяжелым кадрам, замолкали перед этим разрушенными зданиями. Потому что одно дело - читать сообщения. И совсем другое - стоять на месте, где погибли дети. Там невозможно остаться равнодушным. Это место, где ребята жили и строили планы. А не военный объект", - подчеркнула Лантратова.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.